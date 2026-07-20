В Ярославле 2 августа состоится чествование «Локомотива»

В Ярославле в УКРК «Арена-2000» состоится торжественная церемония чествования чемпионов — команд «Локомотив» и «Локо», ставших по итогам минувшего сезона обладателями Кубка Гагарина и Кубка Харламова соответственно. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Чествование пройдет 2 августа, в День железнодорожника. На домашней арене «Локомотива» будет показано сценическое шоу, состоится концерт и награждение чемпионов. Продажа билетов для владельцев сезонных абонементов 2025 – 2026 откроется 22 июля и будет идти один день. Свободные продажи откроют 23 июля в кассах арены и онлайн на сайте «Локомотива».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в День железнодорожника будут подведены итоги голосования по выбору элемента улично-дорожной сети для переименования в честь «Локомотива».

Алла Чижова