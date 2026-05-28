Наставник «Локомотива» Боб Хартли о продолжении карьеры: точно нет

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли сообщил, что не изменит свое решение о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

21 мая 2026 года «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. К первому Кубку в 2025 году команду привел главный тренер Игорь Никитин, а ко второму — канадец Боб Хартли. После победной игры Хартли сообщил, что завершает карьеру. Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев сообщал, что постарается сохранить Боба Хартли на следующий сезон.

«Точно нет. Я уже в 2022 году принял такое решение, когда ушел из "Авангарда". И говорил искренне, что хочу заняться семьей, быть больше с женой, детьми и внуками. Мне 65 лет уже — пора заканчивать. Изменить решение меня заставили только дар убеждения Яковлева и память о Брэде (Маккриммоне, главном тренере погибшей команды — прим. "Ъ-Ярославль") . Но я с самого начала говорил, что возвращаюсь только на год. И теперь ничего не изменилось. Счастлив, что этот год получился таким»,— цитируют «Известия» Хартли.

Боб Хартли назвал работу экс-наставника Игоря Никитина, который четыре года провел в «Локомотиве», фантастической.

«Он создал настоящую команду-победителя, команду с характером. И команду-семью. Я прекрасно понимал, что моя задача — не сломать то, что сделано моим предшественником, и осторожно добавить свое. Мне кажется, у нас это получилось. Мы сделали еще один шаг вперед»,— сказал Хартли.

Вечером 28 мая некоторые спортивные СМИ сообщили, что главным тренером «Локомотива» станет Дмитрий Квартальнов. Официально клуб данную информацию не подтверждал.

Алла Чижова