Мэр Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА ребенка

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал в своем Telegram-канале последствия отражения атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию города. По его словам, в результате происшествия пострадал несовершеннолетний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города сообщил, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Он уточнил, что девочка получила легкое ранение: осколок задел ногу по касательной. В настоящее время ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Мэр отметил, что инцидент произошел на территории храма в Центральном районе Сочи. На месте продолжают работать специальные и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия и проводят необходимые мероприятия.

Кроме того, по информации главы города, в Хостинском районе зафиксировали повреждения припаркованного автомобиля. Он подчеркнул, что в момент происшествия людей в машине не было, поэтому никто не пострадал.

По оценке городских властей, несмотря на последствия отражения атаки беспилотников, городская инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Мэр сообщил, что все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев, а оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

«Ъ-Сочи» писал, что месяц назад в Хостинском районе Сочи обломки дрона упали на дорогу, взрывной волной выбило стекла в маршрутке с 15 пассажирами — никто не пострадал. Заявления об обломках поступали также из ФТ «Сириус».

Мария Удовик