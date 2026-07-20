Сочи и Краснодар вошли в топ-10 популярных у бизнес-туристов направлений

Сочи и Краснодар вошли в топ-10 популярных у деловых туристов направлений России во втором квартале 2026 года, заняв восьмое и девятое места соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали эксперты компании «Аэроклуб», которые проанализировали спрос на авиабилеты среди бизнес-путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Исследование показало, что в структуре спроса усилилась роль региональных направлений. Возобновление работы аэропорта Краснодара привело к перераспределению части делового потока на юге страны: Краснодар вошел в первую десятку, тогда как доля Сочи снизилась с 5 до 3%. Количество реализованных во втором квартале 2026 года билетов для перелета в Сочи сократилось на 55% по отношению к аналогичному периоду прошлого года»,— прокомментировали в «Аэроклубе».

В тройку самых востребованных направлений для деловых поездок вошли Москва (23% авиабилетов), Санкт-Петербург (10%) и Красноярск (5%). При этом если в столицу России и Петербург количество поездок снизилось на 19 и 20% соответственно, то в Красноярск, напротив, выросло на 2%. Также в топ-10 наиболее востребованных направлений у представителей бизнеса вошли Иркутск (4%), Екатеринбург (4%), Новосибирск (4%), Казань (4%) и Уфа (3%).

Аналитики «Аэроклуба» падение спроса на Москву и Санкт-Петербург связывают в первую очередь с ситуацией в нефтегазовой промышленности и энергетике. По данным исследования, представители этих отраслей стали летать в столицы на 49% реже, чем годом ранее. Количество поездок в Москву и Санкт-Петербург со стороны автомобиле- и машиностроения сократилось на 39%, производителей электроники и технологического оборудования — на 34%, финансового сектора — на 26%, оптовой и розничной торговли — на 18%.

В целом по России во втором квартале 2026 года спрос на деловые поездки сократился на 15%, а средняя продолжительность командировки выросла на 29% год к году — до шести дней. «Нефтегазовые компании в апреле—июне 2026 года сократили количество перелетов на 40%, а представители оптовой и розничной торговли — на 18%. В то же время добывающая промышленность нарастила объем командировок на 8%, компании, занимающиеся производством товаров повседневного спроса,— на 12%, IT-компании — на 13%. Рост средней продолжительности поездки до шести дней мы связываем со стремлением компаний получить большую отдачу от каждой командировки, объединяя в ней больше встреч, переговоров и посещений объектов. Бизнес оптимизирует количество поездок, но сохраняет личное присутствие там, где оно необходимо для решения производственных и коммерческих задач»,— отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Маргарита Синкевич