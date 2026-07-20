В Ленобласти стартовал прием заявок на премию «КОМАНДА47»

В Ленинградской области начался прием заявок на премию общественного признания правительства региона «КОМАНДА47». Подать документы можно до 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Премия присуждается за вклад в развитие благотворительности и добровольчества. Участвовать могут представители бизнеса, некоммерческих организаций, волонтеры и журналисты. На конкурс принимаются корпоративные благотворительные и волонтерские программы, проекты помощи участникам СВО, акции взаимопомощи, инициативы по благоустройству, поддержке социальных учреждений, НКО и другие общественно значимые проекты.

Как отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, премия проводится уже в третий раз, и с каждым годом число участников растет. По ее словам, свои проекты представляют как крупные компании, так и небольшие предприниматели и неравнодушные жители региона, а их инициативы становятся примером для других.

Победителей наградит правительство Ленинградской области. Они также получат право использовать товарный знак «КОМАНДА47».