Ружейный залп

Три охотничьих ружья, принадлежавших обанкротившемуся экс-депутату городской думы Новороссийска Георгию Середину, реализованы на закрытых торгах. Единственным покупателем выступил житель Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, победителем признан Александр Ларченко, зарегистрированный в селе Абрау-Дюрсо (Новороссийск).

Общая стоимость лотов при стартовой цене в 185 тыс. руб. снизилась в ходе торгов в 8 раз, до 22,6 тыс. руб. Больше всего подешевело ружье TR9 Paradox его реализовали за 8,3 тыс. руб. при начальной цене в 68 тыс. руб. Ружье ВПО-285 ушло за 6,4 тыс. руб. (старт — 52 тыс. руб.), а АКС-366 «Ланкастер» — за 7,9 тыс. руб. (старт — 65 тыс. руб.).

Георгий Середин занимал пост председателя комитета по ЖКХ и градостроительной политике гордумы Новороссийска и сложил полномочия в конце 2022 года. В тот же период Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за предоставления непригодного жилья для сирот в ЖК «Парковый». Застройщиком комплекса выступало ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учрежденное господином Серединым.

В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края признал Георгия Середина банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Ранее сообщалось о безуспешных попытках продать с торгов его швейцарские часы Audemars Piguet за 3 млн руб., а также об оспаривании финансовым управляющим сделок по отчуждению земельных участков на сумму свыше 108 млн руб.

Наталья Решетняк