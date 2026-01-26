Обанкротившийся экс-депутат Новороссийска не смог продать часы за 3 млн рублей

Электронные торги по продаже часов швейцарского бренда Audemars Piguet бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок участников. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Начальная цена лота составляла 3 млн руб.

Георгий Середин — экс-депутат гордумы Новороссийска (был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики). Господин Середин сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. В этот же период Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый». Жилой комплекс построило ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учрежденное Георгием Серединым.

В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края признал Георгия Середина банкротом. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим назначена Татьяна Пьянкова.

В перечне имущества должника, выставленного на торги, значатся два земельных участка в Новороссийске — 6,2 тыс. кв. м (разрешенный вид использования — придорожный сервис) и 106,5 тыс. кв. м (для малоэтажного жилищного строительства), автомобиль КАМАЗ, а также четыре охотничьих ружья, вагончик-бытовка, различная электроника, электроинструменты и оригинальные мужские часы Audemars Piguet Royal Oak.

Наталья Решетняк