В Новороссийске финуправляющий экс-депутата Середина оспаривает сделки с землей

Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего депутата городской думы Новороссийска Георгия Середина инициировала оспаривание сделки по отчуждению земельных участков на сумму свыше 108 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Господин Середин ранее возглавлял в гордуме комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительной политике и покинул мандат в конце 2022 года. В тот же период Следственный комитет начал проверку обстоятельств предоставления сиротам квартир в жилом комплексе «Парковый», признанных непригодными для проживания. Застройщиком объекта выступало ООО «Специализированный застройщик «Вита Строй Девелопмент», учредителем которого является экс-депутат.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 августа 2025 года Георгий Середин признан несостоятельным, в отношении него введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена Татьяна Пьянкова.

Как следует из материалов, 13 февраля 2026 года управляющая обратилась в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи от 28 марта 2018 года, заключенный между господином Серединым и предпринимателем Тамерланом Агузаровым. Речь идет о трех земельных участках общей площадью более 51 тыс. кв. м в селе Цемдолина в границах Новороссийска, расположенных в районе улицы Красина и предназначенных для комплексной жилой застройки.

Вячеслав Рыжков