Свободных офисов в Петербурге стало на 20% больше за полгода

Объем свободных офисных площадей в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 года вырос на 20% и достиг 242 тыс. кв. м. Доля вакантных помещений увеличилась с 4,6% до 5,5%, сообщили «Ъ Северо-Запад» аналитики NF GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу 2026 года доля свободных офисов в Петербурге может увеличиться до 7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К концу 2026 года доля свободных офисов в Петербурге может увеличиться до 7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост предложения произошел на фоне минимального ввода новых объектов. За первые шесть месяцев в городе ввели и реконструировали только два офисных здания класса B общей арендопригодной площадью 7 тыс. кв. м.

При этом компании стали чаще сокращать занимаемые площади: по итогам полугодия на рынке впервые за несколько лет зафиксировали отрицательное чистое поглощение — минус 34 тыс. кв. м. Больше всего свободных площадей появилось в Центральном районе, где показатель вырос на 63%.

По прогнозам NF GROUP, к концу 2026 года доля свободных офисов в Петербурге может увеличиться до 7%.

«Рост вакантности нельзя назвать критическим: доля свободных площадей остается сравнительно низкой. Однако отрицательное чистое поглощение и увеличение сроков экспозиции офисных блоков показывают, что баланс рынка постепенно меняется. Компании внимательнее относятся к бюджету, оптимизируют занимаемые площади и становятся более требовательными к качеству объектов»,— отметила директор департамента офисной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Регина Волошенко.

Эксперт добавила, что во втором полугодии выбор для арендаторов продолжит расширяться, а собственникам устаревших объектов придется активнее работать с коммерческими условиями.

Карина Дроздецкая