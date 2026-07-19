Погрузка нефти на терминале КТК остановлена из-за атаки беспилотников

На Каспийском трубопроводном консорциуме 19 июля приостановлены отгрузочные операции после атаки БПЛА на два танкера у выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали суда ASIA (загрузка «Тенгизшевройла») и NISSOS IOS (нефть проектов Кашаган и «Казмунайгаз»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

В КТК заявили, что пострадавших нет, разлива нефти не произошло, оба танкера остаются на плаву. В настоящее время проводится оценка повреждений. О сроках возобновления отгрузки не сообщается. В компании назвали произошедшее «целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Ранее, 17 июл, нефтеналивной танкер Nordic Zenith подвергся атаке в Черном море, возник пожар. В марте греческое судно Maran Homer было атаковано «неизвестным объектом» за пределами российских вод, ожидая разрешения на заход в КТК под Новороссийском.

В 2025 году сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обратится в суд из-за атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В результате атаки, которая произошла 17 февраля, было повреждено оборудование, в частности, произведенное компанией Siemens. Простой в работе станции составил более трех месяцев.