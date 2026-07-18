Главные новости за 18 июля. Кавказ

В СУ СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по факту массового заболевания посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе. В медицинские учреждения края и соседних республик обратилось 80 человек, в том числе 21 ребенок. Шести из них потребовалась госпитализация.

В 2026 году в Ставропольском крае 100 баллов по ЕГЭ набрали 112 выпускников школ, что на треть больше год к году. Из них 11 школьников набрали по 100 баллов по двум предметам.

По итогам 2025 года Ставропольский край занял 16 место в федеральном рейтинге развития креативных индустрий, составленном Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. В исследовании учитывались сведения о предпринимателях и компаниях, работающих в 51 сегменте креативной экономики.

Дума Ставропольского края утвердила новых мировых судей для судов региона. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

Из-за массового отравления гостиничный комплекс в Новоселицком округе Ставропольского края временно приостановил работу.