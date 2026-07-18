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На Ставрополье назначены новые мировые судьи

Дума Ставропольского края утвердила новых мировых судей для судов региона. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Кисловодске на судебный участок № 1 назначен Артем Зуев, который приступит к своим обязанностям с 1 октября. В Новоалександровском районе на участок № 3 назначена Татьяна Ким, которая вступит в должность с 1 августа. В Труновском районе на судебный участок № 1 с 1 августа назначен Сергей Строганов.

Наталья Белоштейн

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