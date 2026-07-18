На Ставрополье назначены новые мировые судьи

Дума Ставропольского края утвердила новых мировых судей для судов региона. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Кисловодске на судебный участок № 1 назначен Артем Зуев, который приступит к своим обязанностям с 1 октября. В Новоалександровском районе на участок № 3 назначена Татьяна Ким, которая вступит в должность с 1 августа. В Труновском районе на судебный участок № 1 с 1 августа назначен Сергей Строганов.

Наталья Белоштейн