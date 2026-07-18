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На Ставрополье на треть увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ

В 2026 году в Ставропольском крае 100 баллов по ЕГЭ набрали 112 выпускников школ, что на треть больше год к году. Из них 11 школьников набрали по 100 баллов по двум предметам. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что год к году растет число высоких результатов по физике, биологии, профильным и естественно-научным дисциплинам. Все больше выпускников выбирают именно эти направления.

Владимир Владимиров добавил, что в регионе продолжается строительство и школы, открываются профильные классы, оснащение кабинетов.

Наталья Белоштейн

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