СКР возбудил уголовное дело по факту отравления 80 человек в гостинице Ставрополья

В СУ СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по факту массового заболевания посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе. В медицинские учреждения края и соседних республик обратилось 80 человек, в том числе 21 ребенок. Шести из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительной причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

«С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена»,— отметили в СКР.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал об организации проверок СКР и прокуратуры по факту массового обращения в больницы постояльцев гостиницы с признаками кишечной инфекции.

Наталья Белоштейн