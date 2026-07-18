Ставрополье заняло 16 место в рейтинге по развитию креативных индустрий

По итогам 2025 года Ставропольский край занял 16 место в федеральном рейтинге развития креативных индустрий, составленном Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. В исследовании учитывались сведения о предпринимателях и компаниях, работающих в 51 сегменте креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

В Ставропольском крае наиболее востребованными среди креативных предпринимателей оказались три направления: «Отдых и развлечения» (17,2 %), «Программное обеспечение» (13,4 %) и «Реклама и пиар» (13 %).

Для бизнеса в этих сферах в регионе действует комплексная поддержка: предприниматели могут воспользоваться льготными финансовыми программами, а также получить содействие в продвижении продукции и освоении новых рынков. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (в частности, проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») местные фонды предоставляют более 70 различных инструментов для развития бизнеса.

Наталья Белоштейн