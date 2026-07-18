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В Сочи хотят упростить правила для гостевых домов

Власти Сочи выступили с предложением пересмотреть требования к классификации гостевых домов в части максимального количества комнат, допустимых для данного вида средств размещения, а также числа объектов, включаемых в госреестр, принадлежащих одному лицу. Об этом в субботу на пресс-конференции рассказал мэр города Андрей Прошунин, пишет «Ъ-Сочи».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На сегодняшний день процедуру самооценки уже прошли около 1,6 тыс. сочинских гостевых домов. Изучив результаты этой кампании, городские власти подготовили пакет поправок и направили их краевым коллегам, чтобы те в свою очередь вышли с инициативой к федеральным законодателям.

Одно из ключевых предложений — поднять максимальный порог количества номеров в гостевом доме с нынешних 15 до 30. Это, по мнению сочинской администрации, поможет легализовать больше объектов и наладить контроль за их работой, в том числе в части соблюдения земельного и градостроительного законодательства.

Кроме того, в Сочи предлагают разрешить владельцам нескольких домовладений регистрировать в реестре не один, как сейчас, а все принадлежащие им объекты.

Как отметил Андрей Прошунин, главная задача инициативы — сделать рынок гостеприимства более прозрачным, а сервис — качественнее. Единые и понятные правила игры выгодны и крупным отелям, и небольшим гостевых домам. В мэрии рассчитывают, что это повысит привлекательность курорта для туристов, увеличит турпоток и, как следствие, пополнит бюджеты, которые затем пойдут на развитие городской инфраструктуры.

Михаил Волкодав

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