Сочи предложил смягчить требования к классификации гостевых домов

Власти Сочи, проанализировав практику классификации гостевых домов, выступили с инициативой смягчить требования к объектам этого вида средств размещения. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С ноября прошлого года процедуру самооценки успешно прошли уже порядка 1,6 тыс. гостевых домов в Сочи. Власти города проанализировали результаты этой работы и направили свои предложения о корректировке этой процедуры и краевым властям для последующего их обращения к федеральным законодателям.

В частности, сочинские власти предлагают увеличить лимит номеров в гостевом доме 30 (сейчас порог вдвое ниже). По их мнению, это позволит вывести из тени больше объектов размещения и контролировать их работу.

Также сочинцы предложили разрешить включать в реестр гостевых домов несколько объектов, принадлежащих одному лицу, а не только один, как это предусмотрено сейчас.

«Главная цель этих изменений — повысить качество сервиса для туристов и сделать рынок туристических услуг прозрачным. Введение единых правил создаст равные конкурентные условия для всех: и для крупных отелей, и для небольших гостевых домов. Ожидаемый результат видим в повышении качества гостиничных услуг, отдых станет привлекательнее, что увеличит спрос со стороны туристов. Как следствие, это приведет к росту общего турпотока и доходов курортных городов, которые смогут больше средств вкладывать в развитие инфраструктуры», – отметил Андрей Прошунин.

Андрей Куценко, Андрей Петров