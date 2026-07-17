В Краснодаре ограничили движение на Вишняковой из-за строительства ливневок

В Краснодаре с 17 июля введены ограничения движения на участке улицы Вишняковой в связи со строительством сетей ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В целях проведения работ специалисты ограничат или полностью перекроют движение на нескольких участках.

С 17 июля ограничено движение на участке от улицы Ставропольской до Вишнякового моста — по левой полосе. С 23 июля ограничат движение по правой полосе на участке от Ставропольской до Кавказской, а также полностью перекроют участок от Кавказской до Адыгейской набережной.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты для объезда.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре началось строительство комплекса для сбора и отвода ливневых вод в районе улицы Вишняковой для решения проблемы регулярных подтоплений. Проект включает насосную станцию, два подземных резервуара-накопителя объемом по 1,1 тыс. куб. м каждый и прокладку более 2,2 км новых трубопроводов. Реализация проекта стала возможна благодаря федеральной поддержке. Строительные работы рассчитаны более чем на год.

Алина Зорина