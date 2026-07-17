В Сочи стартовала подготовка избирательных участков к выборам в Госдуму

В Сочи приступили к обследованию избирательных участков в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Для проведения голосования, которое пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года, в городе сформировали 244 избирательных участка. Наибольшее их количество расположено в Центральном внутригородском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для проверки готовности участков в каждом внутригородском районе создали межведомственные рабочие группы. В их состав вошли представители администрации города, избирательных комиссий, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и Росгвардии. Специалисты уже начали комплексное обследование помещений, в которых будет организовано голосование.

В ходе проверок оценивают соответствие участков требованиям безопасности. Особое внимание уделяют наличию противопожарного оборудования, состоянию эвакуационных выходов, а также уровню подготовки членов участковых избирательных комиссий по вопросам пожарной безопасности. Одновременно совместно с руководителями организаций и учреждений, где расположены помещения для голосования, прорабатывают порядок действий на случай возникновения нештатных ситуаций. Председатель территориальной избирательной комиссии «Приморская» города Сочи Валентина Ткачева сообщила, что эти мероприятия направлены на снижение возможных рисков и обеспечение безопасного проведения голосования.

По итогам обследований для каждого избирательного участка оформят паспорт готовности. Финальную приемку объектов проведут в последние недели перед началом голосования.

В единый день голосования в Сочи состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва. Согласно решению Центральной избирательной комиссии, голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Жители города смогут реализовать свое избирательное право в любой из этих дней.

Подготовка избирательных участков проводится заблаговременно и включает комплекс организационных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников избирательного процесса и готовности помещений к проведению голосования.

Мария Удовик