В администрации Сочи сменился начальник управления по делам казачества и военным вопросам

В администрации Сочи произошли кадровые изменения. Начальник управления по делам казачества и военным вопросам Руслан Ващенко покинул занимаемую должность. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу мэрии, чиновник уволился по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя управления назначили Ирину Шарапову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Руслан Ващенко возглавлял управление по делам казачества и военным вопросам с февраля 2023 года. До назначения на эту должность он работал в администрации Хостинского района Сочи, где руководил отделом по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями.

Руслану Ващенко 55 лет. Он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, а также Международный инновационный университет по специальности «менеджер организаций».

С 1988 по 1997 год Руслан Ващенко проходил военную службу. После увольнения из армии работал в различных коммерческих организациях. В 2012 году перешел на муниципальную службу, начав работу в администрации Хостинского района Сочи. Там он занимался вопросами взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями, а затем был назначен руководителем профильного подразделения.

В феврале 2023 года Руслан Ващенко возглавил управление по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи. Это подразделение координирует вопросы взаимодействия с казачьими обществами, а также курирует отдельные направления, связанные с военной тематикой и обеспечением деятельности в рамках своих полномочий.

Это уже не первое кадровое изменение в администрации Сочи за последнее время. Ранее должность первого заместителя главы города покинул Сергей Коновалов, который также ушел по собственному желанию. Исполнение его обязанностей возложили на заместителя главы Сочи по вопросам курортов, туризма и потребительской сферы Сергея Сомко.

Мария Удовик