С начала года на водных объектах в Краснодарском крае произошло 24 происшествия

В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года на водных объектах произошло 24 происшествия. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, примерно в половине случаев причиной происшествий стало несоблюдение правил безопасности и неосторожное поведение людей во время нахождения на воде. При этом ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: тогда было зарегистрировано 38 подобных случаев, в результате которых погибли 24 человека.

Алексей Клушин отметил, что снижение числа происшествий стало результатом совместной работы МЧС, органов местного самоуправления, муниципальных администраций и общественных инспекторов. В регионе проводятся профилактические мероприятия и информационные кампании, направленные на повышение безопасности отдыхающих у воды.

При этом глава ведомства подчеркнул, что одной профилактической работы недостаточно, и для соблюдения правил безопасности необходимо применять административные меры. По его словам, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регулярно выявляют нарушения и привлекают граждан к ответственности.

Алексей Клушин отметил, что при проведении проверок сотрудники сталкиваются с недовольством граждан, однако применение мер административного воздействия остается одним из инструментов снижения количества происшествий на водоемах.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина