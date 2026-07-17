За ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами перехватили 243 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 июля уничтожили и перехватили 243 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атаки отражались в период с 20:00 мск 16 июля до 08:00 мск 17 июля. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны не уточнили распределение уничтоженных БПЛА по регионам и не сообщили о возможных последствиях атаки.

Вячеслав Рыжков