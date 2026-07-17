В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и ограничили работу аэропорта

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. По данным городских властей, все силы и средства задействованы для обеспечения защиты территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На фоне угрозы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели временные ограничения на работу аэропорта Сочи. В воздушной гавани сообщили, что службы готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений.

Авиакомпании будут информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов. Получить актуальную информацию можно на онлайн-табло в терминале аэропорта, на официальных сайтах аэропорта и авиаперевозчиков, а также по аудиообъявлениям в здании терминала.

Администрация аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в терминале, не занимать свободные места личными вещами и багажом, а также уступать сиденья тем, кому сложно долго находиться на ногах.

В аэропорту продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, возле санитарных комнат доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Временные ограничения будут действовать до получения разрешения на возобновление полетов. После их отмены службы аэропорта готовы перейти к работе в штатном режиме, а авиакомпании продолжат информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.

В Краснодарском крае продолжает дейстововать запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА, работой ПВО и РЭБ, а также на разглашение данных о военных объектах и критической инфраструктуре. За нарушение этого запрета, включая раскрытие информации о силах безопасности, грозит административный штраф до 300 тысяч руб.

Мария Удовик