На Кубани снизят налоговую нагрузку для IT-компаний

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии приняли закон о снижении налоговой нагрузки для IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Новые меры поддержки распространяются на организации, работающие в сфере информационных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил руководитель краевого департамента информатизации Станислав Завальный, документ предусматривает установление пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, ведущих деятельность по ряду кодов ОКВЭД, включая разработку программного обеспечения, информационные технологии и обработку данных.

Согласно принятому закону, ставка налога составит 1% для компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, и 5% — для налогоплательщиков, рассчитывающих налог с доходов, уменьшенных на величину расходов.

Льгота будет доступна организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, при условии, что не менее 70% их выручки приходится на деятельность в сфере информационных технологий, а доход от нее не превышает 490,5 млн руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что предоставление налоговых преференций должно способствовать формированию в регионе полноценной IT-отрасли. По его словам, краевые власти заинтересованы в появлении новых технологических компаний, сохранении действующего бизнеса и создании востребованных цифровых продуктов.

Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, заявил, что современные информационные технологии становятся одним из ключевых факторов повышения эффективности экономики. По его словам, снижение налоговой нагрузки должно стать дополнительным стимулом для развития региональных IT-компаний, сохранения квалифицированных кадров, а также привлечения инвестиций в отрасль.

Вячеслав Рыжков