На Кубани средний чек на материалы для строительства и ремонта вырос на 17%

Жители Краснодарского края в первом полугодии 2026 года стали больше тратить на товары для строительства и ремонта. Средний чек в магазинах стройматериалов и хозяйственных товаров вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,26 тыс. руб., сообщили «Эксперту Юг» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расчеты учитывают данные сетевой и несетевой розницы. Одновременно с ростом расходов на одну покупку увеличилось и количество операций в сегменте: в январе—июне 2026 года число покупок стройматериалов и хозяйственных товаров на Кубани выросло на 3% в годовом выражении.

В других крупных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов динамика среднего чека также остается положительной. В Ростовской области показатель составил 7,76 тыс. руб., увеличившись на 15% за год. В Ставропольском крае средний чек достиг 7,82 тыс. руб., что на 11% выше уровня прошлого года.

При этом количество покупок в этих регионах изменилось разнонаправленно. На Дону число транзакций в магазинах стройматериалов и хозяйственных товаров сократилось на 9%, а в Ставропольском крае — на 3%.

Вячеслав Рыжков