В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
В аэропорту сообщили, что авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также по аудиообъявлениям внутри здания.
Пассажиров призвали с уважением относиться к другим людям в терминале, не занимать свободные кресла личными вещами и багажом, а также уступать места тем, кому сложнее находиться в ожидании стоя.
В аэропорту также напомнили, что в терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санузлами установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, которыми могут воспользоваться пассажиры.
Ограничения на работу аэропорта связаны с необходимостью обеспечения безопасности выполнения гражданских авиарейсов. Службы воздушной гавани продолжают следить за ситуацией и готовы вернуться к штатному режиму после получения соответствующего разрешения.
«Ъ-Сочи» писал, что 16 июля в Сочи с 09:00 до 23:00 в акватории Морского порта и с 17:00 до 20:30 в районе села Пластунка пройдут учебные стрельбы, в 16:50 будет проведено речевое оповещение, поэтому жителей и гостей просят сохранять спокойствие. Кроме того, в ночь на 16 июля ПВО уничтожила 375 беспилотников над 15 регионами, включая Краснодарский край, при этом в регионе действует запрет на публикацию фото- и видео с работой ПВО и последствиями атак (штраф до 300 тыс. руб.).