В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту сообщили, что авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также по аудиообъявлениям внутри здания.

Пассажиров призвали с уважением относиться к другим людям в терминале, не занимать свободные кресла личными вещами и багажом, а также уступать места тем, кому сложнее находиться в ожидании стоя.

В аэропорту также напомнили, что в терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санузлами установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, которыми могут воспользоваться пассажиры.

Ограничения на работу аэропорта связаны с необходимостью обеспечения безопасности выполнения гражданских авиарейсов. Службы воздушной гавани продолжают следить за ситуацией и готовы вернуться к штатному режиму после получения соответствующего разрешения.

«Ъ-Сочи» писал, что 16 июля в Сочи с 09:00 до 23:00 в акватории Морского порта и с 17:00 до 20:30 в районе села Пластунка пройдут учебные стрельбы, в 16:50 будет проведено речевое оповещение, поэтому жителей и гостей просят сохранять спокойствие. Кроме того, в ночь на 16 июля ПВО уничтожила 375 беспилотников над 15 регионами, включая Краснодарский край, при этом в регионе действует запрет на публикацию фото- и видео с работой ПВО и последствиями атак (штраф до 300 тыс. руб.).

Мария Удовик