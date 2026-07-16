В Сочи 16 июля проведут учебные стрельбы в районе Морского порта и Пластунки

В Сочи 16 июля в течение дня пройдут учебные стрельбы. Мероприятия запланированы в акватории Морского порта города с 09:00 до 23:00, а также в районе села Пластунка с 17:00 до 20:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В 16:50 в городе проведут речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие и учитывать, что мероприятия связаны с отработкой действий военными подразделениями.

Кроме того, в ночь с 15 на 16 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 375 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаки отражали с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. Они распространяются на публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА, съемку работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также размещение сведений о расположении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

Также запрещено публиковать материалы, которые могут раскрыть расположение сил и средств, обеспечивающих безопасность территории. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение такой информации составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик