Ночью над Кубанью и другими регионами РФ сбили 375 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов сбили 375 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина