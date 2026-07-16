Утром 16 июля в Краснодаре работают 69 АЗС

Почти 70 автозаправочных станций работают на территории Краснодара по данным на утро 16 июля. Как отмечают в МЦУ города, в течение дня ситуация меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 51 автозаправочной станции, АИ-95 — на 41 АЗС, АИ-100 — на 12 станциях и дизельное топливо на 61 заправке. На ряде автозаправочных станций по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

На данный момент работающие заправки находятся на улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС «Rusoil»: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Teboil» на Российской; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная; в сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; АЗС «PNB»: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Petrol» на 70-летия Октября.

Еще примерно 34 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

«На всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», — говорится в сообщении МЦУ.

Алина Зорина