Жительница Геленджика получила 4,5 года колонии за истязание детей

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор жительнице Геленджика, признанной виновной в истязании приемных детей и умышленном причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с выводами Геленджикского городского суда. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд признал фигурантку дела виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и находящихся в беспомощном состоянии), а также п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего).

Как установил суд, с 2011 по 2017 год, проживая в Челябинской области, женщина, исполняя обязанности опекуна и приемного родителя, систематически истязала восемь малолетних и несовершеннолетних воспитанниц в возрасте от пяти до пятнадцати лет. По материалам дела, она регулярно наносила детям побои руками, ногами и различными бытовыми предметами, применяла к ним жестокие и унижающие наказания, ограничивала в питании, оскорбляла и запугивала. По оценке суда, такими действиями она создавала для детей обстановку постоянного страха и безысходности.

После переезда семьи в Краснодарский край противоправные действия продолжились. В период с 2017 по 2023 год, проживая сначала в Горячем Ключе, а затем в Геленджике, женщина аналогичным образом издевалась еще над двенадцатью детьми в возрасте от трех до семнадцати лет. Кроме того, в июле 2020 года она умышленно бросила на землю десятилетнюю девочку, в результате чего ребенок получил перелом плечевой кости, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину не признала. Несмотря на это, Геленджикский городской суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил Елене Роготовской наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с установлением опеки над малолетними и несовершеннолетними детьми, сроком на три года.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела и согласилась с выводами суда первой инстанции. В результате приговор оставили без изменения, после чего он вступил в законную силу.

Мария Удовик