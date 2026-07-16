В Сочи в 2028 году стартует новый масштабный фестиваль «Код гордости»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА» Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

Сочи готовится к новому яркому ритму — солнечному, свободному и наполненному атмосферой большого праздника. С 2028 по 2035 год в городе будут проходить масштабные ежегодные фестивали «Код гордости», которые обещают стать одним из главных событий года!

Фестиваль запланирован на 12–22 сентября и развернётся сразу на 20 лучших площадках отелей Сочи. Организаторы ожидают около 70 000 гостей — жителей, туристов, творческих команд и профессионалов индустрии. Музыка, море, тёплое солнце, атмосфера свободы и праздника станут фирменной чертой этих сентябрьских дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»



Инициатором проведения этого яркого события выступила генеральный директор строящегося лечебно-оздоровительного комплекса «Вера» Елизавета Александровна Жукова. Именно под её руководством рождается концепция, которая призвана не только подарить гостям незабываемые впечатления, но и навсегда изменить статус курортной столицы, превратив её в магнит для ценителей прекрасного со всего мира.

Инициатива получила поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева на ПМЭФ-2026, что подчёркивает значимость проекта для региона и его туристического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА» Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

Перед стартом большой серии фестивалей в 2028 году планируется пилотное проведение в 2027-м, чтобы протестировать формат, площадки и логистику. Это станет отправной точкой для создания события, которое сможет ежегодно объединять тысячи людей и формировать новую культурную традицию Сочи.

«Код гордости» — это про эмоции, музыку, творчество и ощущение единства. Про город, который умеет вдохновлять!

Не пропустите важные события города, подписывайтесь на официальный туристический портал «Визит Сочи»:

https://web.max.ru/-74639268501673

https://vk.ru/club238618868

https://visit-sochi.com/

По вопросам сотрудничества обращаться к организаторам фестиваля: +79654743787

https://verasochi.ru/

Застройщик ООО «Специализированный застройщик "Лечебно-оздоровительный комплекс "Вера"»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф