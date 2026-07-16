С начала года Анапу посетили более 830 тысяч туристов

С начала 2026 года Анапу посетили более 830 тыс. человек. В настоящее время на курорте одновременно находятся 126 тыс. отдыхающих. Об этом в социальных сетях сообщила мэр Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

По данным главы города, на территории курорта работают около 1,6 тыс. объектов размещения. Средняя заполняемость гостиниц и других средств размещения составляет 65%. Наиболее высокий уровень загрузки сохраняется в санаторно-курортном сегменте, где показатель достиг 80%. Детские здравницы заполнены на 50%.

Для гостей курорта продолжают работать 17 туристско-экскурсионных организаций и более 100 экскурсионных бюро. Туристам доступны 108 экскурсионных маршрутов.

Власти также сообщили о продолжающихся работах по восстановлению пляжной инфраструктуры. На песчаных пляжах завершают формирование незагрязненного слоя песка. Отсыпку последнего участка ведут в селе Витязево, где работы находятся на финальной стадии.

По информации Светланы Масловой, из опасной зоны уже вывели 84 пляжные территории. Работы по приведению пляжей в нормативное состояние продолжаются.

«Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года Краснодарский край занял второе место в России по турпоездкам (3,2 млн) после Москвы, сейчас на основных курортах единовременно отдыхают более 370 тыс. человек при загрузке отелей до 70%, а глубина бронирования достигает трех месяцев. В регионе работают 600 пляжей (129 с «синим флагом»), более 10 тыс. средств размещения, усилена борьба с нелегальной торговлей и алкоголем, так как одно отравление, по словам властей, может поставить под угрозу весь сезон.

Мария Удовик