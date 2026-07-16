Роспотребнадзор через суд добился запрета продажи просроченных БАДов на Кубани

Динской районный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, который реализовывал биологически активные добавки с истекшим сроком годности. Нарушения выявили в ходе дистанционного мониторинга с использованием государственной системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, специалисты территориального отдела при анализе данных системы обнаружили, что предприниматель регулярно продавал специализированную пищевую продукцию и биологически активные добавки с истекшим сроком годности. По информации ведомства, реализация такой продукции нарушает требования действующего законодательства и может представлять опасность для потребителей.

Для пресечения выявленных нарушений и защиты прав покупателей надзорное ведомство обратилось в Динской районный суд с исковым заявлением. В ходе судебного разбирательства были рассмотрены представленные материалы, подтверждающие факты реализации просроченной продукции.

Суд полностью удовлетворил требования Роспотребнадзора. Индивидуального предпринимателя обязали прекратить противоправные действия, исключить реализацию биологически активных добавок с истекшим сроком годности и соблюдать установленные правила торговли при продаже специализированной пищевой продукции.

Кроме того, суд обязал предпринимателя проинформировать покупателей о принятом судебном решении. После вступления решения в законную силу он должен в течение десяти дней разместить его копию на информационном стенде, расположенном в торговой точке, в так называемом уголке потребителя. Таким образом, посетители магазина смогут ознакомиться с результатами рассмотрения дела.

Помимо этого, суд взыскал с предпринимателя государственную пошлину в размере 3 тыс. руб. в доход бюджета Динского района.

Мария Удовик