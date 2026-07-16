Восемь улиц Краснодара остались без электроснабжения

Утром 16 июля в Карасунском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате локального технологического сбоя без электричества временно остались жилые дома и социальные объекты, расположенные на восьми улицах округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, отключение затронуло потребителей на улицах Алтайской, Волжской, Димитрова, Днепровской, Селезнева, Стасова, Уральской, а также в Карасунском проезде. Причиной ограничения электроснабжения стал локальный технологический сбой на сетях.

После получения информации об аварии к месту происшествия направили аварийно-восстановительную бригаду. Специалисты приступили к устранению последствий технологического нарушения и восстановлению электроснабжения. В настоящее время энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть подачу ресурса жителям и социальным объектам, попавшим в зону отключения.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что специалисты проводят необходимые мероприятия для восстановления штатной работы электросетевого комплекса. Информация о предполагаемом времени завершения работ пока не приводится.

Жителям, чьи дома попали в зону отключения, рекомендовали уточнять информацию о ходе аварийно-восстановительных работ и сроках возобновления подачи электроэнергии по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара: 050 или 8 (861) 214-33-36. Кроме того, оперативные сведения о развитии ситуации и ходе восстановительных мероприятий публикуют в официальном канале службы в мессенджерах.

Мария Удовик