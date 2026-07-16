В Севастополе продажа топлива на АЗС 16 июля будет по QR-кодам

Продажа топлива на заправочных станциях Севастополя 16 июля будет осуществляться по QR-кодам. Коды на АИ-92, полученные вчера, будут действовать и сегодня, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Все QR-коды были разосланы 15 июля. Тем, кто подавал заявку, рекомендуется проверить бот. В связи с тем, что многие из-за воздушных тревог и перебоев с электроснабжением не успели заправиться, коды на АИ-92, полученные вчера, будут действительны и сегодня.

Временно разрешена заправка в канистры для домашних генераторов. При себе необходимо иметь оригинал СТС — номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть топлива в бак, остаток — в канистру.

Заправиться по коду можно сегодня с 09:00 до 21:00 мск. Стандартный лимит — 20 литров, на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров действует только на четырех АЗС: в Верхнесадовом, Орлином, на Тавриде-1 и Тавриде-2.

Дизельное топливо ДТ NP можно будет купить свободно (без QR-кода) завтра на всех АЗС, лимит — 20 литров.

Перед выездом рекомендуется проверить карту наличия топлива на заправках онлайн.

Алина Зорина