«Важно смотреть на реальные потребности коллектива»

Минтруд подготовил рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет. Они охватывают как процесс найма, так и переобучение и формирование карьерных траекторий, пишет РБК со ссылкой на ведомство. По задумке министерства, главная цель этих рекомендаций — помочь работникам и соискателям в самореализации, а работодателям — выстроить работу со старшими сотрудниками с учетом их конкурентных преимуществ. Как считает директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова, рекомендации Минтруда позволят снизить кадровый дефицит во многих отраслях.

Вера Зубкова

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«Действительно, сейчас много говорят об адаптации сотрудников старшего возраста, и рекомендации Минтруда дают четкий каркас, который помогает и самим специалистам, и работодателям. Я бы сказала так: эти инструменты решают сразу две задачи — помогают людям 50+ оставаться востребованными и продуктивными, а компаниям — эффективнее использовать их богатый опыт.

Доля работников старше 50 лет в российской экономике действительно значительна и продолжает увеличиваться. Это объективная реальность, связанная с демографическими изменениями.

Уходит прежний тренд, когда предпочтение отдавалось молодым сотрудникам. Сейчас акцент все чаще делается на категорию 50+. За 2025 год в Краснодарском крае выросло число резюме от людей старшего возраста. Количество резюме от соискателей в возрасте 50–61 года увеличилось на 25%.

В секторе жилищно-коммунального хозяйства ценятся многолетний стаж и наработанные профессиональные связи, и доля работников старшего возраста здесь высока. Хочу отметить, что в нашей компании отсутствуют возрастные барьеры, и 52% составляют работники старше 50 лет.

Пожалуй, главное преимущество работников старшего возраста — глубокое знание своей сферы и смежных областей, накопленное за годы работы, что позволяет им видеть картину целиком и принимать взвешенные решения. Возрастные сотрудники — это не просто исполнители, но и ценные менторы для молодого поколения. Они быстро и эффективно передают накопленный опыт, сокращая время адаптации новичков. 75% работодателей называют ответственность главным преимуществом возрастных специалистов.

Новые рекомендации принесут выгоду всем участникам рынка труда. Они позволят снизить кадровый дефицит во многих отраслях. При приеме на работу компании, ранее этого не делавшие, будут оценивать реальные навыки и опыт соискателя. Также получит дальнейшее развитие опыт наставничества, что позволит системно передавать уникальные знания внутри компаний.

Такой подход работает лучше формальных лекций: человек учится в диалоге, а в коллективе укрепляется взаимопомощь. На нашем предприятии более 100 наставников, 60% из них — сотрудники старше 50 лет.

Часто барьер возникает из-за того, что технологии меняются быстро, а некоторым сотрудникам требуется больше времени, чтобы освоить новые инструменты — например, системы электронного документооборота или специализированное ПО. Минтруд рекомендует выделять в рабочем графике специальное время — так называемый «цифровой час», чтобы человек мог в спокойном темпе изучать материалы. Но стоит отметить, что возраст не является основным показателем подкованности в цифровой грамотности. У нас есть работники, которым старше 50 лет, и они обучают молодых специалистов работе в Excel, например.

Минтруд советует избегать в описаниях вакансий формулировок, которые косвенно отсекают кандидатов старшего возраста. Также полезно обучать HR-специалистов грамотному взаимодействию с этой категорией и использовать методы слепого скрининга резюме, чтобы оценка шла по навыкам, а не по возрасту.

В рекомендациях подчеркивается: у каждого человека свои темпы освоения нового, свои физические и психологические особенности. Поэтому оптимально не применять шаблонно все инструменты сразу, а вместе с сотрудником продумать индивидуальный план: какие навыки актуализировать, в каком формате учиться, какой график будет комфортным. Конечно, каждая компания адаптирует эти идеи под себя — важно смотреть на реальные потребности коллектива».