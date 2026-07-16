Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Информация об этом опубликована в официальном канале, посвященном оперативной обстановке на транспортном переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности. О причинах введения ограничений не сообщается. Для получения оперативной информации автомобилистам рекомендовали пользоваться официальным информационным каналом Крымского моста. Сроки возобновления движения также пока не уточняются.

Во время действия ограничений находящихся на объекте граждан просят не покидать транспортные средства без необходимости, соблюдать указания ответственных служб и ожидать дальнейших сообщений. После снятия ограничений движение возобновляют в штатном режиме.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение дня, с 8:00 до 21:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. Запрет распространяется на фото- и видеосъемку последствий атак БПЛА, работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

Ограничения также касаются материалов, способных раскрыть расположение сил и средств, обеспечивающих безопасность территории. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение такой информации достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик