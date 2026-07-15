Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 155 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина