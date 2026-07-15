В Республике Крым объявлена беспилотная опасность

На территории Республики Крым объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

Сейчас над Крымом работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее беспилотная опасность на территории республики была объявлена днем 13 июля.

Согласно информации оперштаба региона, на данный момент больших заторов на Крымском мосту не наблюдается. По состоянию на 17:00 15 июля со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра автомобилей не было. Со стороны Тамани находилось около 400 транспортных средств. Время ожидания составляло около двух часов.

Алина Зорина