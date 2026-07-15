«Второй раз чемоданы собираю»

Муниципалитет Ярославля не стал принимать решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Алексея Малютина. На этом настаивала прокуратура, иск которой ранее удовлетворил суд, из-за коррупционных нарушений. Депутаты предпочли дождаться вступления в силу соответствующего решения суда. Сам господин Малютин уже попрощался с муниципалитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Малютин

Фото: Муниципалитет Ярославля Алексей Малютин

Фото: Муниципалитет Ярославля

15 июля на рассмотрение муниципалитета было вынесено представление прокурора Ярославской области о лишении полномочий заместителя председателя Алексея Малютина. Надзорное ведомство потребовало принять соответствующее решение из-за коррупционных нарушений, которые отражены в решении Хамовнического суда Москвы по делу об изъятии земельных участков в ярославском микрорайоне Сокол.

По мнению прокуратуры, участки выбыли из муниципальной собственности в результате действий Алексея Малютина, исполнявшего обязанности мэра города в 2015-2016 годах. Помимо того, прокуратура указывала на возможные факты участия господина Малютина в предпринимательской деятельности скрытно через аффилированных лиц. В июне 2026 года суд удовлетворил иск надзорного ведомства о лишении депутата полномочий.

На заседании выступил заместитель председателя муниципалитета и глава постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин. Он сообщил, что у муниципалитета было два варианта после получения представления — вынести его сразу на рассмотрение депутатов или сначала провести собственную проверку. Выбор был сделан в пользу последнего.

«Наша комиссия единогласно приняла решение. Мы не установили нарушений у Малютина в период его работы в должности заместителя председателя муниципалитета»,— сказал господин Ненилин.

Он добавил, что выявленные прокуратурой нарушения связаны с работой Алексея Малютина на посту исполняющего обязанности мэра и не относятся к его депутатской деятельности. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области Антон Щепотин призывал муниципалитет не принимать к сведению решение комиссии. Он акцентировал внимание на негативном воздействии коррупции на жизнь общества и государства и отнес ее к числу особо опасных социальных явлений.

«Коррупция оказывает разрушительное и угнетающее воздействие на сферу реализации публичной власти, расшатывает ее легитимность, способна подорвать веру граждан в законность, добро и справедливость»,— сказал представитель прокуратуры.

Он добавил, что период совершения коррупционного правонарушения не так важен, ведь «законодательство не допускает самого факта нахождения в органах власти лиц, допустивших такие нарушения». Однако судебное решение о лишении полномочий еще не вступило в силу, подчеркнул председатель муниципалитета Сергей Калинин.

«Судебное решение вступает в силу — мы беспрекословно его выполняем. Это не обсуждается. Сегодня судебное решение в законную силу пока не вступило. У нас есть объективное рассмотрение на комиссии данного вопроса и вашего представления. Очень внимательно»,— сказал господин Калинин.

Решение суда о лишении депутатских полномочий будет обжаловано. Сам господин Малютин не верит в исход в свою пользу, поэтому фактически попрощался с коллегами-депутатами на заседании.

«Наверное, в этом созыве это мой последний муниципалитет. До сентября я уже вряд ли дотяну, и апелляция все-таки примет решение — поддержит сложение с меня полномочий. Хотел поблагодарить аппарат муниципалитета и членов комиссии, которые все-таки приняли бесстрастное и соответствующее закону решение. Жаль, что суд это практически не учел. К сожалению, каких-то доказательств с обратной стороны учитывается мало»,— сказал зампред.

Он поблагодарил депутатов за совместную работу в этом созыве и пожелал удачи желающим избраться снова в муниципалитет Ярославля через год.

«Жизнь на этом не кончается. Я уже второй раз из мэрии чемоданы собираю»,— сказал господин Малютин.

Алексей Малютин впервые был избран депутатом муниципалитета в 2004 году. В 2012 году стал председателем муниципалитета. В 2015 году был назначен заместителем мэра и и. о. мэра Ярославля. В 2016 году ушел в отставку, став советником губернатора Ярославской области. В 2017 и 2022 годах вновь переизбирался в муниципалитет. Представляет партию «Единая Россия».

Алла Чижова