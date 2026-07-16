Минздрав Кубани опроверг информацию об ограничении выдачи препаратов ВИЧ-пациентам

В министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли сведения о перебоях с обеспечением антиретровирусной терапией в региональном центре по борьбе со СПИДом. В официальном ответе на запрос «Ъ-Кубань» отмечено, что все пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами, а их отпуск осуществляется в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В результате скоординированной работы министерства здравоохранения и Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан в регионе все ВИЧ-инфицированные пациенты обеспечены необходимой антиретровирусной терапией. Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в штатном режиме»,— говорится в ответе ведомства.

В министерстве уточнили, что назначение терапии строго регламентировано действующим законодательством и клиническими рекомендациями. Лекарства подбираются лечащим врачом персонально, исходя из клинического состояния пациента, его приверженности к лечению и необходимости соблюдения непрерывности курса.

Особое внимание в ведомстве обратили на сроки выдачи: они определяются врачом индивидуально и могут варьироваться — от 30 до 180 дней.

Ранее канал «Осторожно, новости» сообщил, что с 16 июня руководство Краснодарского СПИД-центра якобы ввело ограничения, выдавая жизненно важные препараты лишь на месяц. Исключение делалось только для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и инвалидов I и II групп.

Наталья Решетняк