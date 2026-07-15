«Все мы работаем ради пациентов»

В краснодарском интеллектуальном клубе «Менса» прошла необычная битва умов. Вместо соперничества — обмен опытом, в ответах — исключительно медицинские факты. Четыре команды врачей (по две с каждой стороны) сети клиник точной офтальмологии «ФАКТ» и ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» сошлись в интеллектуальной дуэли, чтобы доказать, что эрудиция офтальмолога выходит далеко за пределы офтальмоскопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор сети глазных клиник «ФАКТ» Ольга Григорьева и главный офтальмолог Краснодарского края, профессор Алексей Малышев

Фото: пресс-служба сети глазных клиник «ФАКТ» Директор сети глазных клиник «ФАКТ» Ольга Григорьева и главный офтальмолог Краснодарского края, профессор Алексей Малышев

Фото: пресс-служба сети глазных клиник «ФАКТ»

Особый статус мероприятию придало участие главного внештатного специалиста-офтальмолога минздрава Краснодарского края, доктора медицинских наук, профессора Алексея Владиславовича Малышева. Авторитетный эксперт не только поддержал участников, но и возглавил состав жюри, чем подчеркнул серьезность формата и пристальное внимание к развитию офтальмологического сообщества региона.

Местом проведения баттла был выбран интеллектуальный клуб «Менса». Символично, что его основатель Владимир Полищук — врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, то есть человек, также глубоко погруженный в медицинскую среду.

Участники встречи демонстрировали глубину познаний в области офтальмологии, истории медицины, научных открытий, культуры и фактов о зрении. Вопросы викторины требовали не только профессиональной памяти, но и широты кругозора.

В ходе игры команды не просто отвечали на каверзные вопросы — они активно дискутировали, отстаивали версии, сами генерировали вопросы для оппонентов и слаженно поддерживали друг друга. Площадка стала точкой притяжения для врачей частного и государственного секторов, объединенных общей миссией повышения качества медицинской помощи.

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«Врачи непрерывно учатся и развиваются, но сегодня профессиональный рост выходит за рамки лекций и инструкций. Осознанные специалисты особенно вовлекаются там, где есть активность, командная работа, соревнование и живой эмоциональный отклик. Для клиники “ФАКТ” — это близкий подход: мы развиваем медицинские технологии и культуру профессионального роста команды. Этот баттл объединил интеллектуальный тимбилдинг, профессиональную эрудицию и ощущение общей врачебной миссии. Было ценно видеть, как коллеги после рабочего дня буквально оживали, включались в игру с азартом и интересом. Главное, в этот вечер не было деления на частную и государственную медицину. Была дружеская атмосфера, взаимная поддержка и понимание, что все мы работаем ради пациентов»,— отметила Ольга Григорьева, генеральный директор и сооснователь сети клиник точной офтальмологии «ФАКТ».

В итоге победа досталась команде НИИ — Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. Очаповского «Танцующие в поликлинике», завоевавшей первое место. Серебро у команды клиники «ФАКТ» — «Фактор». Бронзовые награды разделили коллективы «Поющие в приемнике» и «Знатоки по факту».

После награждения участники продолжили общение в неформальной обстановке. Представители команд отметили, что врачи традиционно остаются людьми широкой эрудиции, поэтому интеллектуальные встречи могут стать основой для регулярного профессионального общения между клиниками.

Идея развития такого формата получила отклик у участников. В перспективе не исключено проведение полноценного чемпионата для всего медицинского сообщества с участием врачей различных специальностей. Для отрасли это еще один способ укреплять горизонтальные связи, профессиональное доверие и культуру взаимодействия вокруг общей цели — здоровья и качества жизни пациентов.

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