Житель Севастополя осужден на 17 лет за растление двоих детей

39-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии особого режима за половые преступления в отношении двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района растлил двух школьников, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста. Один из пострадавших рассказал о случившемся родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы. Во взаимодействии с полицией злоумышленника задержали.

Отмечается, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство собственной матери. После отбытия наказания он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Житель Севастополя признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и развратных действиях (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135 УК РФ). Суд приговорил его к 17 годам исправительной колонии особого режима. По отбытии срока осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 16 лет.

Алина Зорина