На «Роза Хутор» пройдут открытые концерты ведущих этно-коллективов России

Международный фестиваль искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» представит серию концертов ярких этнических коллективов России — от ансамбля аутентичной русской музыки «Толока», исследующего фольклорное наследие регионов страны, до мультинационального коллектива OTYKEN, чьи видео набирают десятки миллионов просмотров. Выступления пройдут под открытым небом горного курорта — на площади у Ратуши, с видом на хребет Аибга. Вход на концерты — свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: автор фото коллектива Ay Yolа — Баир Мансорунов

Фото: автор фото коллектива Ay Yolа — Баир Мансорунов



18 июля программу откроет ансамбль «Толока». Коллектив изучает и возрождает нематериальное культурное наследие, собирая малоизвестные народные песни в разных регионах России. Кроме исследования и исполнения аутентичной музыки, артисты ансамбля работают в экспериментальных жанрах и сотрудничают с ведущими представителями современной культуры, среди которых звезда балета Диана Вишнева, коллектив musicAeterna, композиторы и музыканты Алексей Ретинский, Сюзанна Варнина, Никита Каменский. В 2026 году «Толока» вошел в число музыкантов российского павильона на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе». В программе коллектива на «Роза Хутор» — песни, записанные во время фольклорных экспедиций в Белгородскую, Курскую, Липецкую области.

25 июля на открытой сцене «Роза Хутор» выступят сразу два коллектива, по-новому переосмысливающих национальные музыкальные традиции. Башкирское трио AY YOLA соединяет звучание традиционных инструментов с электронной музыкой, обращаясь к образам эпоса «Урал-Батыр». Каждая композиция — история о добре, любви, чести, внутренней силе. Группа OTYKEN представляет коренные народы Сибири. OTYKEN поют на хакасском, чулымском, русском языках и используют национальные музыкальные инструменты, сочетая этническое звучание с современной музыкальной эстетикой. Их трек «Legend» номинировался на премию Grammy.

В августе фестивальная программа на «Роза Хутор» продолжится выступлением Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». 9 августа в концертном зале «Роза Холл» покажут спектакль «Финист — ясный сокол» — музыкально-пластическую постановку, вдохновлённую русскими народными сказками. 15, 19 и 20 августа на курорте выступят музыкальные и хореографические коллективы из Индии. Концерты, приуроченные ко Дню независимости страны, познакомят гостей с её культурными традициями.

События Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» параллельно будут проходить и на федеральной территории. Помимо концертов, в фестивальной программе — студенческие спектакли, мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные и экопроекты, кинопоказы.

Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран в интерпретации молодого поколения. Его планируется проводить ежегодно, развивая как площадку для международного культурного диалога и поддержки молодых талантов. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» завершится 31 августа.

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