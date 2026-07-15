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В Темрюкском районе пляжи после выброса нефтепродуктов убирают 140 человек

В Темрюкском районе к ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов на побережье привлечено более 140 специалистов. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов были выявлены 14 июля в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5–6 км.

Как отметил господин Бабенков, обследование побережья проводится на постоянной основе, а при обнаружении загрязнений к месту оперативно направляются специализированные группы. В настоящее время специалисты продолжают очистку участков, где нефтепродукты были обнаружены накануне.

Глава района также сообщил, что в целях безопасности отдыхающих на отдельных пляжах, где это требуется, введен запрет на купание.

Вячеслав Рыжков

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