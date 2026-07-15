Аналитики назвали самый устойчивый сегмент рынка недвижимости Сочи

По итогам первого полугодия 2026 года рынок курортной недвижимости Сочи начал переходить к более сбалансированной модели после нескольких лет стремительного роста. На фоне снижения стоимости размещения и коррекции отдельных рыночных показателей наиболее устойчивым сегментом остаются инвестиционные отели. К таким выводам пришли аналитики платформы недвижимости «Домос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Согласно исследованию, с весны на курорте фиксируется снижение средней стоимости размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте средний тариф оказался ниже на 7%, в апреле — на 13%, а в мае — на 15%. В гостиницах категории «три звезды» показатель средней стоимости номера (ADR) сократился на 11%, в четырехзвездочных — на 6%, а в пятизвездочных — на 20%.

При этом структура нового гостиничного предложения остается ориентированной преимущественно на объекты категории «четыре звезды». Их доля составляет 44% от общего объема введенного номерного фонда. На пятизвездочные гостиницы приходится 24% новых проектов. Более 60% нового предложения формируют классические гостиницы, еще 28% — апарт-отели.

Руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник считает, что происходящие изменения соответствуют естественному этапу развития рынка. По его оценке, после периода рекордного роста внутреннего туризма рынок постепенно возвращается к более устойчивой модели.

Управляющий партнер девелоперской компании Gravion Юрий Неманежин также считает данную ситуацию свидетельством зрелости рынка, а не его ослабления. По его мнению, после нескольких лет опережающего роста нынешняя стабилизация выглядит закономерной. Эксперт отметил, что инвесторы все чаще оценивают проекты с горизонтом окупаемости пять–десять лет. Он также обратил внимание на динамику ключевых гостиничных показателей. Если в 2023 году выручка на номер (RevPAR) составляла около 6,8 тыс. руб. за ночь, то в 2025 году показатель достиг 10 тыс. руб., увеличившись почти на 47% за два года.

Мария Удовик