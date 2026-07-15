Черное море у берегов Туапсе прогрелось до +26 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Туапсе на утро 15 июля достигла +26 градусов. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это самый высокий показатель среди основных курортов Черноморского побережья Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

В то же время в Геленджике, Новороссийске и Анапе температура морской воды сохранилась на уровне +24 градусов. Несмотря на небольшое понижение температуры по сравнению с предыдущими днями, море остается комфортным для купания.

На Азовском побережье вода прогрелась еще сильнее. В Приморско-Ахтарске, Ейске и Должанской температура достигла +27 градусов, а в Тамани составила +26 градусов.

По данным синоптиков, комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов. Таким образом, на всех основных курортах Краснодарского края море остается достаточно теплым для отдыха.

Одновременно в регионе сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. В течение 15 июля ожидаются сильные грозовые дожди, вызванные циклоном, расположившимся над восточной частью Черного моря. Специалисты предупреждают, что местами возможны интенсивные осадки и грозы.

Экстренное предупреждение о непогоде продолжает действовать на территории Краснодарского края до конца суток 16 июля. Жителям и туристам рекомендуют следить за прогнозами погоды и учитывать предупреждения при планировании отдыха на побережье.

«Ъ-Сочи» писал, что Роспотребнадзор по Краснодарскому краю подтвердил, что все 3,8 тыс. проб морской воды, взятые на пляжах Сочи с начала 2026 года, полностью соответствуют гигиеническим нормативам по всем исследованным показателям. Регулярный лабораторный контроль в течение курортного сезона не выявил отклонений, что гарантирует безопасность акватории для отдыхающих.

Мария Удовик