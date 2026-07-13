Роспотребнадзор проверил почти 3,8 тыс. проб морской воды в Сочи

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подтвердило соответствие морской воды на пляжах Сочи действующим санитарным требованиям. С начала 2026 года специалисты исследовали 3774 пробы, нарушений по итогам лабораторного контроля не выявили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным ведомства, исследования проводили по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Все образцы морской воды, отобранные на городских пляжах курорта, соответствовали установленным гигиеническим нормативам. В Роспотребнадзоре сообщили, что результаты лабораторного контроля не выявили отклонений качества воды от действующих санитарных требований.

Мониторинг состояния морской воды проводится на регулярной основе в течение курортного сезона. Лабораторный контроль позволяет оценивать санитарно-эпидемиологическое состояние акватории и подтверждать безопасность морской воды для отдыхающих.

Результаты проверки опубликованы на фоне благоприятных гидрометеорологических условий на побережье Краснодарского края. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в Черном море у побережья региона составляет от +25 до +26 градусов. Самая теплая морская вода зафиксирована в Туапсе, где она прогрелась до +26 градусов. В Геленджике, Новороссийске, Анапе и Тамани температура моря достигает +25 градусов.

На Азовском побережье наиболее высокая температура воды отмечена в Приморско-Ахтарске — до +28 градусов. В Ейске и Должанской море прогрелось до +27 градусов. В целом температура воды в Черном и Азовском морях Краснодарского края находится в диапазоне от +25 до +28 градусов, что соответствует комфортным условиям для купания.

По информации Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие дни на территории региона сохранится жаркая погода. Днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, в юго-восточных районах — от +23 до +28 градусов. Существенных осадков 12 и 13 июля не ожидается, также прогнозируется слабый ветер.

В ночь на 13 июля температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, днем вновь ожидается до +27…+32 градусов, а в юго-восточной части края — до +24…+29 градусов. В ночь на 14 июля температурный фон существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, на черноморском побережье и в предгорных районах — до +24…+29 градусов. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, однако существенного понижения температуры воздуха не ожидается.

Мария Удовик