Самым устойчивым сегментом на рынке жилья Сочи остаются инвестиционные отели

Рынок курортной недвижимости Сочи в первом полугодии 2026 года начал переходить к более сбалансированной модели после нескольких лет активного роста. При этом наиболее устойчивым сегментом остается инвестиционная гостиничная недвижимость, где сохраняется спрос на объекты с профессиональным управлением и качественным номерным фондом. К таким выводам пришли аналитики платформы недвижимости «Домос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным исследования, с весны в Сочи продолжается снижение средней стоимости размещения по сравнению с показателями прошлого года. В марте средний тариф сократился на 7%, в апреле — на 13%, в мае — на 15%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте пятизвездочных гостиниц — на 20% год к году. В отелях категории «три звезды» показатель снизился на 11%, в четырехзвездочных объектах — на 6%.

Структура нового предложения на рынке остается ориентированной преимущественно на объекты высокого класса. На гостиницы категории 4* приходится около 44% введенного фонда, доля пятизвездочных проектов составляет 24%. Более 60% новых объектов представлены классическими гостиницами, еще 28% — апарт-отелями.

По словам руководителя платформы недвижимости «Домос» Сергея Бражника, корректировка показателей отражает естественный этап развития рынка после периода ускоренного роста внутреннего туризма.

«Сочинский рынок проходит естественный цикл. После периода стремительного роста внутреннего туризма и рекордного спроса рынок постепенно возвращается к более сбалансированной модели. Покупатели и инвесторы стали гораздо внимательнее оценивать качество продукта, концепцию, профессионализм управляющей компании и перспективы объекта в долгосрочном горизонте»,— отметил он.

Эксперт подчеркнул, что интерес к гостиничной недвижимости как инвестиционному инструменту сохраняется, а основной дефицит наблюдается в сегменте качественных объектов с профессиональной эксплуатацией.

Управляющий партнер девелоперской компании GRAVION Юрий Неманежин считает текущую ситуацию не ослаблением рынка, а переходом к более зрелой стадии его развития. По его словам, инвесторы все чаще оценивают проекты с учетом перспектив на горизонте пяти–десяти лет, уделяя больше внимания инфраструктуре, качеству управления и способности объектов обеспечивать стабильную доходность.

Согласно оценке эксперта, Сочи постепенно становится рынком преимущественно премиального гостиничного продукта. Об этом свидетельствует рост показателя RevPAR — дохода на доступный номер: если в 2023 году он составлял около 6,8 тыс. рублей за ночь, то в 2025 году достиг 10 тыс. рублей, увеличившись почти на 47%. По прогнозам аналитиков, к 2030 году показатель может вырасти до 16 тыс. рублей за ночь.

В «Домос» отмечают, что именно инвестиционный сегмент остается наиболее стабильным направлением курортной недвижимости. Девелоперы продолжают запускать новые гостиничные комплексы и апарт-отели, делая акцент на профессиональном управлении и долгосрочной доходности. При этом, несмотря на снижение отдельных рыночных показателей, интерес инвесторов к качественным проектам в Сочи сохраняется.

Вячеслав Рыжков