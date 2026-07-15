В Сочи в результате сильных ливней произошли подтопления

Сильные ливни привели к подтоплениям на территории Сочи. По данным муниципального центра управления, из-за непогоды оказался затоплен подземный переход в районе остановки «Гостиница Москва». В МЦУ сообщили, что восстановить проход планируют в течение часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что сильный дождь обрушился на курорт в ночь на среду и за короткое время привел к подтоплению ряда улиц. Автомобилисты столкнулись с затруднениями при движении, пешеходам пришлось менять маршруты из-за скопления воды.

Кроме того, непогода вызвала ряд локальных происшествий. В районе реки Бзугу вода вышла на территорию парковки и детской площадки. В селе Пластунка на улице Джапаридзе упавшее дерево перекрыло проезд. В микрорайоне Мацеста на улице Буровой оказался подтоплен мост.

Городские службы продолжают работы по устранению последствий ливней.

Вячеслав Рыжков